Ракова рассказала об эффективности каркаса московской медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве сформировали каркас медицины, который позволяет оказывать качественную помощь в любых чрезвычайных ситуациях, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На протяжении многих лет мы открываем больницы, оснащаем их передовым оборудованием и повышаем квалификацию медиков", – прокомментировала она.

Ракова отметила, что в 2023 году в столице завершили разработку стандарта экстренной медицинской помощи с учетом передовых практик и достижений мировой медицины. Часть крупных многопрофильных больниц города работает именно по нему.

По словам заммэра, медицинские вертолеты с 2018 года работают круглосуточно. Они оснащены новейшим оборудованием и специальным диэлектрическим полом, который позволяет проводить реанимационные мероприятия прямо в воздухе. Время готовности вылета экипажа составляет всего семь минут.

Ранее Ракова сообщила, что ИИ поможет московским врачам определять патологии шейного отдела позвоночника. Алгоритмы искусственного интеллекта увеличат скорость диагностики протрузии, грыжи межпозвонковых дисков и стеноза позвоночного канала.