ИИ поможет московским врачам определять патологии шейного отдела позвоночника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) столичные врачи смогут на магнитно-резонансной томограмме (МРТ) определять такие заболевания шейного отдела позвоночника, как протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, а также стеноз позвоночного канала. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, раньше ИИ мог определять признаки данных заболеваний только в пояснично-крестцовом отделе. Кроме того, использование алгоритмов искусственного интеллекта позволяет увеличить скорость диагностики указанных заболеваний. Врачи, опираясь на предоставленные данные, оперативно формируют заключение.

Ракова уточнила, что на сегодняшний день у столичных медицинских работников в распоряжении находятся более 50 сервисов ИИ, которые находят признаки 37 различных заболеваний.

Кроме того, правительство Москвы активно распространяет имеющиеся у города технологии в другие регионы. В настоящее время открыт доступ к специальной платформе, подключившись к которой врачи со всей страны смогут обрабатывать результаты лучевых исследований с использованием столичных алгоритмов.

По словам директора центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрия Васильева, специалисты его учреждения создали подход к оценке решений на основе технологий искусственного интеллекта – матрицу зрелости. Технология также позволяет отслеживать изменение различных параметров в динамике. Таким образом, врачам-рентгенологам становятся доступны только проверенные сервисы искусственного интеллекта по востребованным направлениям.

Ранее москвичам рассказали об успехах робокошек в столичных больницах. С момента появления роботов в московских стационарах в ноябре 2023 года они выполнили почти 30 тысяч заданий. Как известно, у устройства есть четыре полки, которые выдерживают груз массой до 10 килограммов. Робокошки могут работать без подзарядки около суток.