Почти 30 тыс заданий выполнили робокошки в больницах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Робокошки, которые появились в московских стационарах в ноябре 2023 года, за три месяца успели проехать тысячу километров и выполнить почти 30 тысяч заданий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил начальник управления развития сервисов департамента специальных проектов в департаменте информационных технологий города Москвы Дмитрий Сытник, город стремится внедрять в сферу здравоохранения не только практики, связанные с лечением заболеваний, но и облегчающие работу врачей.

"Одна из важных задач – освобождение медицинского персонала от непрофильных функций. Сотрудники отвлекались на доставку питания новорожденным и лекарств, сопровождение посетителей. Переложив эти обязанности на роботов-курьеров, они смогли уделять больше времени заботе о пациентах", – отметил Сытник.

У устройства есть четыре полки, которые выдерживают груз массой до 10 килограммов. Робокошки могут работать без подзарядки около суток.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве открыт доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медорганизаций всей России.

"Робокошки" выполнили более 30 тыс задач в столичных больницах за три месяца