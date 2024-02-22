Количество лучевых исследований в Москве за год выросло на 15% – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Число лучевых исследований в Москве за прошлый год выросло на 15%, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Половина снимков – 5 из 10 миллионов – описаны врачами Московского референс-центра. Благодаря ему лучевая диагностика в городе уже четыре года работает по новому принципу", – рассказал мэр столицы.

По словам градоначальника, такие исследования проходят по месту жительства, в ближайшей поликлинике. Затем снимки автоматически загружаются в единый информационный центр. Далее специалисты забирают изображение для дальнейшего изучения. Мэр уточнил, что это позволило сократить в 16 раз время описания исследований.

14 февраля Собянин доложил Владимиру Путину о ходе внедрения в систему здравоохранения Москвы цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мэр Москвы тогда назвал назвал национальный проект "Здоровье" самым востребованным в России, так как нет ничего ценнее здоровья человека.

Позже Путин дал поручение Собянину, чтобы столица начала делиться технологиями компьютерного зрения со всеми регионами России. Поэтому город планирует бесплатно открыть доступ к ИИ-сервисам для всех медицинских учреждений страны. Это позволит специалистам из других субъектов РФ также делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, которые применяют в Москве.



Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении