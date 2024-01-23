Технологии ИИ начали использовать в лабораторной службе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Технологии искусственного интеллекта начали использовать в Диагностическом центре лабораторных исследований в столице, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва делает все, чтобы врачи могли использовать для лечения пациентов самые современные инструменты.

"На базе городского центра лабораторных исследований проводится пилотный проект по внедрению цифрового помощника, который сможет в фоновом режиме распознавать патологические изменения в исследуемом биоматериале и сигнализировать об этом специалисту", – цитируют заммэра на портале мэра и правительства столицы.

Ракова уточнила, что ИИ уже может распознавать норму и сейчас изучает результаты исследований, где есть патологии. Новый подход позволит освободить врачей от рутинных процедур, чтобы выделить больше времени на лечение пациента, объяснила она.

Заместитель мэра добавила, что в настоящее время искусственный интеллект работает над диагностикой доброкачественных и злокачественных изменений. В дальнейшем ИИ будут использовать и в других направлениях медицины, резюмировала она.

Ранее стало известно, что столичные ученые создали первое учебное пособие по подготовке набора данных для искусственного интеллекта в области медицины.

В нем прописаны практические методы разработки, обучения и тестирования сервисов нейросети в лучевой диагностике. По словам директора Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Юрия Васильева, аналогов у подобной книги нет во всем мире.



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