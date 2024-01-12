Столичные ученые выпустили пособие по разработке и тестированию нейросети в медицине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные ученые создали первое учебное пособие по подготовке набора данных для искусственного интеллекта в области медицины "Подготовка набора данных для обучения и тестирования программного обеспечения на основе технологии искусственного интеллекта". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В этом пособии прописаны практические методы разработки, обучения и тестирования сервисов нейросети в лучевой диагностике. По словам директора Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Юрия Васильева, аналогов у подобной книги нет во всем мире.

"Его авторы – столичные ученые, организовавшие и сопровождающие крупнейший в мире эксперимент по внедрению компьютерного зрения в здравоохранение", – подчеркнул он.

При этом, как утверждает Васильев, издание будет востребовано в медицине, так как уже сейчас остро стоит кадровый вопрос в сфере работы с нейросетями. Он также подчеркнул, что пособие будет полезно не только тем, кто изучает сферу здравоохранения или лучевую диагностику, но и разработчикам программного обеспечения.

"С помощью пособия они смогут изучить этапы жизненного цикла набора данных в сфере здравоохранения, поймут алгоритм их создания и узнают, как избавиться от дефектов и ошибок при разработке наборов данных", – объяснил Васильев.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что московские нейросети обработали свыше 60 тысяч лучевых исследований пациентов поликлиник и стационаров в Ямало-Ненецком автономном округе.

По ее словам, если в первый год сотрудничества Москвы и ЯНАО к платформе подключили 5 медучреждений округа, то сегодня – уже 14.



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