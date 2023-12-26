Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов из ЯНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские нейросети обработали свыше 60 тысяч лучевых исследований пациентов поликлиник и стационаров в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, если в первый год сотрудничества Москвы и ЯНАО к платформе подключили 5 медучреждений округа, то сегодня их уже 14. В будущем году это сотрудничество продолжится.

Ракова отметила, что число ямальских медучреждений, использующих московские нейросети, выросло втрое за год. На данный момент 14 медорганизаций региона, где проводятся лучевые исследования, пользуются умными алгоритмами при описании медицинских изображений.

"За это время было обработано уже более 60 тысяч – 30% от всех в регионе – исследований флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки", – подчеркнула заммэра.

Она добавила, что столица обрабатывает исследования, предлагая для этого сервисы, настроенные на поиск сразу нескольких патологий в одной анатомической зоне. Это сотрудничество расширяет возможности лучевой диагностики ЯНАО.

Возможность использовать московские нейросети врачи Ямала получили в конце 2022 года благодаря платформе HUB Telemed, которую разработал столичный Центр диагностики и телемедицины ДЗМ. Исследования из региональных клиник в обезличенном виде передаются через платформу нейросетям и после обработки искусственным интеллектом возвращаются врачу в качестве дополнительной информации для итогового описания.

Врачам ЯНАО предлагают лучшие комплексные сервисы на основе искусственного интеллекта. Такие сервисы позволяют выявлять не только отклонения, которые являются целью обследования, но и ряд других.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что свыше 200 тестирований и 500 мониторингов провели в столице в этом году, чтобы оценить качество работы сервисов с искусственным интеллектом в сфере здравоохранения.