В Москве все крупнейшие стационары переведут на новый стандарт в начале года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все крупные многопрофильные больницы начнут работать по новому стандарту экстренной помощи с начала 2024 года. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее информации, на расширенный стандарт перейдут 20 столичных медицинских учреждений, которые оказывают экстренную и неотложную помощь. На данный момент основной поток пациентов приходится на четыре флагманских центра, открывшихся в этом году и работающих по новому принципу.

Она добавила, что в прошлом году была завершена разработка стандарта экстренной медицинской помощи. Для медиков создали четкие алгоритмы работы.

"В течение двух часов с момента поступления установлен диагноз и определена тактика ведения 70% пациентов, на 25% увеличилось число проводимых экстренных операций", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что до марта следующего года на новый стандарт работы перейдут городские клинические больницы (ГКБ) имени Л. А. Ворохобова, В. П. Демихова, И. В. Давыдовского, больницы № 13, 24, 52, Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка" и другие. Также в ГКБ имени В. М. Буянова и Н. И. Пирогова ведется создание еще двух флагманских центров.

Сейчас капитально ремонтируют приемные отделения восьми больниц, в более современных учреждениях проходит переоборудование имеющейся инфраструктуры, говорится в тексте. Сотрудники пройдут обучение по специальной программе.

Подчеркивается, что в медучреждениях создадут единые многофункциональные пространства, удобную систему навигации, посты для оформления документов. Модернизация также предполагает внедрение цифровых технологий.

Новый принцип работы предполагает концепцию "врач – к пациенту", высокие требования к компетенции персонала, полную цифровую интеграцию всех сервисов, ведение историй болезни в электронном виде. Стационары оснащаются высокотехнологичным медицинским оборудованием.

В настоящий момент флагманские центры работают при больницах О. М. Филатова, С. П. Боткина, В. В. Вересаева и в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Кроме того, процесс дооснащения новейшим оборудованием кардиологической службы в городских поликлиниках и больницах подойдет к финалу в первом квартале 2024 года. Москва закупила свыше 6,5 тысячи единиц самого современного оборудования на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Накануне Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой рассказал, что столичный амбулаторный фонд полностью обновят в ближайшие три года. В городе за последние годы были модернизированы свыше 300 медицинских корпусов общей площадью более 1 миллиона 600 тысяч квадратных метров.

Еще две московские клиники перешли на цифровой формат работы