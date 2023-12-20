Москва завершит оснащение кардиослужбы поликлиник по единому стандарту в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Процесс дооснащения новейшим оборудованием кардиологической службы в городских поликлиниках и больницах подойдет к финалу в первом квартале 2024 года. Москва закупила свыше 6,5 тысячи единиц самого современного оборудования на сумму более 1,5 миллиарда рублей, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, с прошлого года Москва реализует комплексный подход при оснащении кардиологической службы. Ракова поделилась, что болезни системы кровообращения не появляются одномоментно. Как правило, этому предшествует длительный процесс и сопутствующие риски, которые можно заблаговременно зафиксировать и предотвратить до обострения недуга, уточнила вице-мэр.

"Именно поэтому вместе с экстренной медициной мы большое внимание уделяем профилактике заболеваний сердца, их своевременному выявлению еще на амбулаторном этапе. Для этого все кабинеты городских поликлиник мы оснащаем по единому стандарту, который обеспечивает высокий уровень диагностики", – сказала Ракова.

Заммэра добавила, что оборудование экспертного класса дополнительно приобретают в том числе для кардиологических отделений. Такая техника помогает оценить степень стеноза, чтобы понять, насколько сосудистая бляшка затрудняет кровоток при проведении операций.

Кроме того, Москва купила более 2,8 тысячи электрокардиографов, порядка двух тысяч систем холтеровского мониторирования, две тысячи аппаратов суточного мониторирования артериального давления и прочее оборудование. Это помогает соответствовать требованиям лечения в каждой медицинской организации, говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи смогут оказывать качественную помощь по всему городу. Благодаря оборудованию будет обеспечена технологическая преемственность между амбулаторным и стационарным звеном, а главное – высокие стандарты диагностики.

Ранее Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой рассказал, что столичный амбулаторный фонд полностью обновят в ближайшие три года.

В городе за последние годы были модернизированы свыше 300 медицинских корпусов общей площадью более 1 миллиона 600 тысяч квадратных метров. Мэр уточнил, что за последние пять лет Москва перешла к активной фазе капитального переустройства инфраструктуры здравоохранения.



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