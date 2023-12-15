Мэр Москвы рассказал о модернизации больницы № 15 имени Филатова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил о начале капитального ремонта в терапевтическом корпусе № 4 ГКБ № 15 имени Филатова. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Больница выйдет на совершенно новый уровень оказания медпомощи", – рассказал он.

После завершения работ в стационаре будут полностью обновлены и переоснащены отделения терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии и компьютерной томографии.

На данный момент ГКБ № 15 имени Филатова является одним из крупнейших медцентров Москвы. Здесь работают многопрофильный круглосуточный стационар, родильные дома, лечебно-диагностические службы и женские консультации.

С сентября там заработал флагманский центр, благодаря чему скорая и неотложная помощь оказывается по новому стандарту.

Мэр отметил, что в многопрофильных клиниках концентрируется уникальный врачебный опыт и научный потенциал. Собянин подчеркнул, что для создания в столице инновационной медицинской инфраструктуры они модернизируются в первую очередь.

Ранее Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой формат работы. По словам Собянина, благодаря переходу с бумажного на цифровой формат работы врачи и медсестры сэкономят примерно 30% времени, которое они смогут уделить пациентам.

Еще один флагманский медицинский центр откроют в Москве до конца 2023 года