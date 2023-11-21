Заммэра Ракова: врачи ГКБ имени Боткина выполнили вторую успешную пересадку сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи городской клинической больницы имени С. П. Боткина выполнили успешную вторую пересадку сердца. Пациента направили на курс реабилитации, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Трансплантация сердца – чрезвычайно сложная и крайне ответственная операция, которая становится по силам все большему числу столичных специалистов. В мае мультидисциплинарная команда врачей Боткинской больницы успешно выполнила первую в своей истории трансплантацию сердца, а уже в октябре – вторую", – отметила она.

Операция проходила на протяжении пяти часов. Донорское сердце начало полноценно работать. Самочувствие пациента хорошее, уточнила заммэра.

Пациентом является 53-летний Юрий, у которого диагностировали хроническую сердечную недостаточность. Его сердце не обеспечивало кровоток в органах и тканях. В августе этого года состояние Юрия ухудшилось. У него возникли слабость, быстрая утомляемость, отеки и дискомфорт за грудиной.

Мужчину госпитализировали в стационар, где врачи обнаружили нарушение функциональной активности сердца. Для трансплантации пациента перевели в Боткинскую больницу. Медработники отслеживают состояние Юрия после операции.

Ранее Ракова сообщила, что все места для предварительной записи на открытые экскурсии в новый флагманский и урологический центры Боткинской больницы были заполнены менее чем за сутки. Экскурсии будут проходить всю неделю с 23 по 29 ноября.

До этого Ракова отмечала, что сотрудники четырех столичных медучреждений прошли обучение в рамках проекта "Цифровая клиника". До конца 2023 года его планируют завершить еще более трех тысяч человек.

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