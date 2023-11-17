Собянин: в Москве реализован беспрецедентный образовательный проект для врачей

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Правительство Москвы проводит крупнейшую в стране программу модернизации амбулаторного звена, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он напомнил, что недавно завершился первый этап, в рамках которого реконструировали 200 поликлиник. При это мэр подчеркнул, что современные здания, оснащенные первоклассным оборудованием, – это важно, но далеко не все. По его словам, высокое качество медицины подразумевает в том числе наличие специалистов с принципиально другим уровнем подготовки.

Собянин заметил, что чаще всего на прием в поликлинику пациенты приходят к врачам общей практики – специалистам широкого профиля, владеющим профессиональными навыками в неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии, кардиологии и многих других областях.

По словам мэра, в городской системе здравоохранения работают около трех тысяч докторов этой специализации. Они проводит диагностику, назначают исследования и схему лечения большинства заболеваний, проводят самые распространенные медицинские процедуры, которые не требуют привлечения узких специалистов.

Для этого кабинеты и манипуляционные врачей общей практики оснастили отоскопами, риноскопами, офтальмоскопами, пульсоксиметрами, бесконтактными тонометрами и другим оборудованием.

Собянин добавил, что обучение и регулярное повышение квалификации врачей общей практики – это предмет постоянной заботы столичных властей. Он отметил, что в 2021–2023 годы Кадровый центр департамента здравоохранения организовал беспрецедентный по своим масштабам образовательный проект, в котором приняли участие около трех тысяч врачей общей практики.

Комплексную программу обучения разработали ведущие врачи городских больниц и поликлиник. Она включала 13 модулей по наиболее распространенным видам заболеваний. Каждый модуль состоял из теоретической и практической части и продолжался 18 академических часов.

Для удобства докторов теоретическую часть проводили дистанционно, она включала алгоритмы диагностики и лечения с использованием современных методов и лекарств. Практические занятия проводились в Кадровом центре – врачи совершенствовали свои навыки с помощью тренажеров и медицинского оборудования.

В июне для врачей общей практики открыли дополнительные возможности повышения квалификации. Новую образовательную программу посвятили современным методам ранней диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью – от проведения первичного осмотра до диспансерного наблюдения. Ее участниками уже стали более 2,2 тысячи врачей.

"Результаты этой работы – повышение качества лечения для миллионов пациентов городских поликлиник. И, конечно, это серьезный вклад в повышение профессионального уровня и престижа профессии московского врача", – заявил Собянин.

Ранее в Кадровом центре Депздрава заработала новая образовательная программа для врачей общей практики. Она сфокусирована на современных методах диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

В январе сообщалось, что с 2021 года в Кадровом центре организовали более 50 тысяч занятий. По словам Сергея Собянина, непрерывное развитие навыков и повышение уровня квалификации врачей является приоритетным направлением для столичного здравоохранения.

Новости часа: Собянин рассказал об образовательной программе для врачей общей практики