Собянин рассказал о новой образовательной программе для московских врачей общей практики

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Кадровом центре Депздрава заработала новая образовательная программа для врачей общей практики. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр поделился, что она сфокусирована на современных методах диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Синдром является одной из главных причин инвалидности и смертности среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно если их выявили на поздней стадии.

Отмечается, что обучение по программе проходят около 2,5 тысячи врачей из городских поликлиник. Полученные знания помогут им улучшить навыки выявления признаков сердечной недостаточности.

По информации градоначальника, пациентов затем будут сопровождать на каждом этапе. В настоящий момент в столице создана система помощи людям с подобными заболеваниями. В нее входят амбулаторное, стационарное лечение, высокотехнологичная медпомощь, диспансерное наблюдение, дополнительное лекарственное обеспечение.

В сообщении подчеркивается, что у Кадрового центра Депздрава Москвы нет аналогов в России и странах Восточной Европы. На площадке врачи непрерывно обучаются по разным программам. Практические навыки они отрабатывают на высокотехнологичном оборудовании.

Ранее Собянин сообщил об организации многопрофильных онкологических центров в крупнейших стационарах. В одном месте доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое. Преимущество такого способа организации заключается в том, что пациентам не приходится обращаться в другие медицинские учреждения.

До этого мэр рассказал, что в Москве продолжается реализация госпрограммы "Столичное здравоохранение", в рамках которой в городе строятся новые медучреждения и обновляются существующие. Так, в столице развивается высокотехнологичная медпомощь. В прошлом году ее получили более 185 тысяч пациентов.

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