Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжается реализация госпрограммы "Столичное здравоохранение", в рамках которой в городе строятся новые медучреждения и обновляются существующие. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Так, например, в столице внедряют новый стандарт экстренной помощи. В рамках этой работы при крупных больницах открываются скоропомощные стационары. Всего их будет шесть. Сейчас строятся и реконструируются четыре из них, еще два – при ГКБ имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского – уже работают.

Некоторые стационары откроются уже в текущем году, отметил мэр. По его словам, все шесть объектов дадут городу больше 600 современных коек для оказания экстренной помощи горожанам.



Также градоначальник указал на развитие высокотехнологичной медпомощи в столичных клиниках в целом. Сегодня такая помощь оказывается в 45 стационарах, в прошлом году ее получили более 185 тысяч пациентов.

В здравоохранении Москвы внедряются малоинвазивные методики, все чаще хирурги прибегают к операциям с использованием робототехники и применяют гамма-нож, подытожил Собянин.

Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала, что с момента запуска флагманского центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского в марте этого года в нем получили помощь свыше трех тысяч пациентов. В частности, было проведено порядка 700 экстренных операций.

