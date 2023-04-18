Собянин рассказал о проекте диспансерного наблюдения хронических больных

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Порядка миллиона жителей Москвы являются участниками программы проактивного диспансерного наблюдения. Об этом своем в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"В программу проактивного диспансерного наблюдения входят порядка миллиона москвичей, страдающих девятью хроническими заболеваниями. В их числе – хроническая сердечная недостаточность, гипертония, сахарный диабет II типа, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, язвенная болезнь", – поделился градоначальник.

По словам Собянина, реконструкции медучреждений и диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями являются одним из приоритетов госпрограммы "Столичное здравоохранение". На данный момент специалисты обновляют 121 поликлинику. Все мероприятия планируется завершить до конца 2023 года.

Градоначальник поделился, что специалисты возводят и новые поликлиники в 30 столичных районах. Там также активно строится новое жилье, девять из них уже принимают пациентов. В поликлиники город закупает только современное оборудование. Вместе с этим медперсонал проходит обучение в соответствии с новым московским стандартом.

Между тем Собянин рассказал, что власти Москвы определили ключевые задачи развития здравоохранения в этом году. Он подчеркнул, что в 2023-м в столице планируют завершить программу реконструкции поликлиник. Сейчас в Москве завершены мероприятия по модернизации 80 зданий.