Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Благодаря новому сервису "Посты записи" специалисты столичных онкологических центров сэкономили почти 7 тысяч часов, которые направили на диагностику заболеваний и их лечение у пациентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Раньше медики тратили в среднем 3,5 минуты, чтобы записать пациента на прием и исследования. Теперь это делают администраторы постов записи", – пояснил мэр.

Подобные посты работают во всех центрах амбулаторное онкопомощи с января 2023 года. Пациент может обратиться на пост, где администратор поможет ему записаться к специалисту или на исследования.

Вместе с тем Собянин напомнил, что три года назад Москва стала работать по новому стандарту онкопомощи. Тогда были созданы якорные онкоцентры, при каждом из которых есть стационар, патоморфологическая амбулатория и центр амбулаторной онкопомощи.

"Онкология стала первой сферой московского здравоохранения, где внедряется ценностно-ориентированный подход. Одна из целей – максимальный комфорт пациентов, и цифровые технологии серьёзно в этом помогают", – сообщил Собянин.

По словам мэра, подобный метод работы позволил достичь хороших результатов. В 2022 году показатель выявления рака на ранней стадии в Москве составил 65%.

Ранее Собянин сообщил, что проект "Персональный помощник" для онкобольных продемонстрировал хорошие результаты.

Проектом предполагается бережное сопровождение пациентов с онкологией с помощью персональных помощников. За 2,5 года работы службой воспользовались свыше 120 тысяч человек.



Собянин отметил эффективность сервиса "Посты записи" в центрах амбулаторной онкопомощи

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