Собянин: в московских больницах увеличится доля высокотехнологичных операций

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Три новые программы по оказанию стационарной медпомощи заработают в столице в текущем году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что развитие московского здравоохранения соответствует актуальному времени. Первая программа подразумевает привлечение органосберегающих технологий и операций. Речь идет в первую очередь о лапароскопии, подчеркнул Собянин. По его словам, Москва известна за высокий процент проведения подобных операций и их хорошее качество.

Вторая программа направлена на наращивание высокотехнологичной медпомощи по борьбе с болезнями, которые формируют структуру инвалидности или ранней смертности. Мэр отметил, что благодаря данному кластеру в столице повысится качество жизни. Специалисты планируют внедрить новую технологию операции при мерцательной аритмии.

В рамках третьей программы будет изучено открытие новых медицинских учреждений и внедрению в них инноваций.

"Мы формируем новый каркас оказания экстренной помощи из шести флагманских центров, которые работают по новому стандарту. При этих центрах откроется ряд гибридных операционных для проведения одновременно нескольких высокотехнологичных операций", – добавил Собянин.

В текущем году все тарифы ОМС будут проиндексированы на 12%, подчеркнул мэр.

Ранее исполняющая обязанности директора Юлия Уварова рассказала, что медики общей практики окончили около 75% программы обучения по повышению квалификации в кадровом центре департамента здравоохранения Москвы.

Врачи прошли кластеры по самым разным направлениям, в том числе по оториноларингологии, офтальмологии, дерматовенерологии, неврологии, эндокринологии и урологии.

Собянин заявил о начале реализации нового стандарта экстренной помощи пациентам

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