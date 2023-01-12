Лабораторию для обучения работе с большими данными в здравоохранении открыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве будут обучать молодых специалистов применять технологии больших данных в сфере здравоохранения, в столице для этих целей открылась научно-образовательная лаборатория. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Молодых специалистов будут обучать преподаватели-наставники и эксперты Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения столицы.

"Методы лучевой диагностики занимают одно из ведущих мест в системе здравоохранения. Комплексное использование цифрового оборудования, информационных систем и технологий искусственного интеллекта вместе с работой экспертов поддерживают высокий уровень диагностики и медицинского сервиса в Москве. У нас накоплен огромный опыт в этой сфере, и мы готовы делиться наработками", – рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Илья Тыров.

Он уточнил, что студентам, желающим попасть на практику в научно-образовательную лабораторию на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава, необходимо обратиться к преподавателям кафедры учебного заведения. Тыров подчеркнул важность поддержки научных специалистов и заявил, что им помогут максимально быстро реализовать свои идеи на благо жителей столицы.

Лаборатория, созданная для повышения эффективности подготовки кадров и реализации совместных научно-исследовательских работ с передовыми научными коллективами, принимает на стажировку студентов медицинских, технических и физико-математических вузов.

"На базе центра уже готовят студентов и проводят совместные мультидисциплинарные исследования с коллегами из других научных учреждений. Мы делимся знаниями, объединяем и укрупняем научные коллективы", – заявил директор столичного Центра диагностики и телемедицины, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Юрий Васильев.

Он уточнил, что сотрудничество в сфере науки и образования помогает подготавливать высококвалифицированных ученых. Васильев назвал создание лаборатории отличной возможностью для объединения усилий в подготовке кадров в здравоохранении.

Центр диагностики и телемедицины был создан в 1996 году. Его специализацией является внедрение технологий искусственного интеллекта в здравоохранение, развитие лучевой диагностики и организация работы отделений в медицинских организациях.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала о постах записи, которые появились во всех московских онкоцентрах амбулаторной помощи (ЦАОП). По ее словам, эти посты значительно упрощают процедуру записи пациента на обследование и экономят время.

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