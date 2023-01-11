В Москве разработали 10 ГОСТов для тестирования ИИ в сфере здравоохранения

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные специалисты разработали стандарты для создания и тестирования систем искусственного интеллекта, используемых в здравоохранении. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В прошлом году появились первые ГОСТы Российской Федерации для тестирования нейросетей в клинической медицине, сейчас (с 1 января. – Прим. ред.) вступили в силу новые. Таким образом, приняты и применяются уже десять российских ГОСТов, которые разработали столичные рентгенологи", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, принятие таких стандартов повышает доверие к современным технологиям в медицине, позволяет внедрять их быстрее и повышает качество их работы.

Отмечается, что новые ГОСТы будут применяться в основном разработчиками нейросетей, лабораториями и медучреждениями при их испытаниях. Они устанавливают не только стандарты искусственного интеллекта в медицине, но и нормы тестирования, порядок организации работ на всех этапах.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что с 2023 года в Москве анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом будет включен в тариф обязательного медицинского страхования. Первым в тариф ОМС будет включен анализ маммографических снимков. Использование ИИ позволит сделать диагностику заболеваний более точной и быстрой.



Москва включит в тариф ОМС анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом

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