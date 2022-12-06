Врачи общей практики обучаются по новым направлениям в кадровом центре Депздрава – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице на базе кадрового центра Депздрава стартовал новый этап образовательной программы для врачей общей практики, обучение проводится по трем новым направлениям, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, образовательная программа состоит из 13 модулей.

"Недавно стартовал новый этап комплексной программы – началось обучение еще по трем направлениям: гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии. Обучение завершится в феврале 2023 года", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в рамках программы применяются современные методики и техники, разработанные в соответствии со стандартами столичного здравоохранения. В обучение входят теоретические занятия и отработка практических навыков.

В материале говорится, что в случае успешного окончания обучения оно засчитывается в системе непрерывного медобразования по соответствующему направлению.

Подчеркивается, что в кадровом центре площадью свыше 400 квадратных метров проводятся программы непрерывного профессионального образования, оценочные и аккредитационные мероприятия для медицинских специалистов. Центр имеет свыше 1,1 тысячи единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования.

Ранее Ракова сообщила, что столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ. По ее словам, за последние два года с помощью данной технологии проанализировали почти 5 миллионов исследований.

Заммэра столицы отметила, что в настоящий момент технология искусственного интеллекта теперь применяется в девяти направлениях исследований – анализах на признаки рака легких, остеопороза, ишемической болезни сердца и других.



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