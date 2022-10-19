Медоборудование для контроля качества лучевой диагностики разработали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские ученые центра диагностики и телемедицинских технологий разработали и начали применять медицинские фантомы для лучевой диагностики, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что фантомы – это специальные изделия, имитирующие органы и ткани человеческого тела.

"Фантомы уже внедрены в работу столичной системы здравоохранения и используются специалистами лучевой диагностики в обучении сотрудников и настройке медоборудования, повышая точность и качество диагностики", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра уточнила, что было разработано четыре медицинских фантома, которые помогают специалистам в клинической практике: для транскраниальных ультразвуковых исследований, для денситометрии, для контроля количественных параметров КТ и МРТ, а также для маммографии.

Ранее заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что в столице в этом году сервисы искусственного интеллекта обработали уже более семи миллионов лучевых исследований. По его словам, ежемесячно около 300 тысяч исследований проходит через умные алгоритмы, на сегодня сервисы искусственного интеллекта обработали уже больше семи миллионов исследований.

Он отметил, что доля исследований, проанализированных нейросетями, увеличивается. Так, в текущем году уже более 40% всех лучевых исследований городских медучреждений обрабатывает искусственный интеллект. В прошлом году эта цифра составляла около 30%.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!