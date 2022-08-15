Московские врачи начали тестировать ИИ-сервисы для диагностики онкозаболеваний

08:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Столичные врачи начали тестировать сервисы на основе искусственного интеллекта для диагностики онкозаболеваний. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что технологии нейросети будут обучать на основе цифровых копий биоматериалов.
"Мы делаем следующий шаг для повышения качества, точности и оперативности диагностики – в двух городских онкобольницах № 1 и 62 запускаем пилотный проект по цифровизации патоморфологических лабораторий", – рассказала она.
Как отметила Ракова, внедрение таких сервисов позволит улучшить качество и скорость выявления злокачественных новообразований.
Кроме того, в будущем цифровые копии биоматериалов будут храниться в крупнейшем банке данных, и на их основе можно будет обучать искусственный интеллект.
Ранее заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что искусственный интеллект поможет врачам в столице диагностировать заболевания брюшной полости, а также анализировать состояние позвоночника. По его словам, нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза. Таким образом, умные алгоритмы уже ассистируют медикам в поиске заболеваний по 13 направлениям исследований.
Он подчеркнул, что искусственный интеллект ускоряет работу врача, позволяя не пропустить даже незначительные отклонения. А пациенты получают более быструю и качественную диагностику.
Ракова: в Москве искусственный интеллект проанализировал более 6 млн лучевых исследований
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