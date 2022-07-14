В Москве искусственный интеллект научился распознавать плоскостопие

Применяемые в системе столичного здравоохранения нейросети теперь могут распознавать признаки плоскостопия на рентгенографии стопы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам замруководителя департамента здравоохранения Москвы Ильи Тырова, нововведение упрощает и ускоряет диагностику заболевания, а также позволяет врачам экономить время на описании нормы и результатов исследований.

Он подчеркнул, что новый сервис для распознавания плоскостопия на рентгенографии – это отечественный продукт.

Как уточняется, новый сервис успешно прошел все функциональные и калибровочные испытания.

Таким образом, умные алгоритмы применяют в поиске патологий по 11 направлениям исследований, а общее количество проанализированных снимков превысило шесть миллионов.

Ранее сообщалось, что столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ.

Кроме искусственного интеллекта, московские медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.

