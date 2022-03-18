Разработки столичных врачей стали основой федеральных стандартов применения ИИ в медицине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Разработки столичных врачей в области искусственного интеллекта вошли в национальные стандарты по его использованию в клинической медицине, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что принятые Росстандартом документы позволят повысить скорость внедрения данных технологий для помощи врачам в постановке диагнозов и лечении пациентов по всей России. В результате все регионы страны смогут улучшить качество диагностики заболеваний.

"Москва накопила большой опыт в сфере искусственного интеллекта для помощи врачам в их ежедневной работе. <...> Это позволит IT-компаниям уже на этапе разработки лучше понимать требования к алгоритмам машинного обучения и программному обеспечению, а заказчикам, как государственным, так и частным, формировать точное техническое задание", – приводит слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра уточнила, что на федеральном уровне уже приняты четыре стандарта, еще семь в настоящий момент находятся в разработке.

Единые национальные стандарты устанавливают основные понятия и нормы, которые необходимы для внедрения технологий искусственного интеллекта в медицинские учреждения во всех регионах РФ. Стандарты созданы на основе результатов московского эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике, инициированного столичным правительством.

В Москве использовать инновационные методы для анализа медицинских снимков начали в 2020 году. За это время был накоплен уникальный опыт, а технологии компьютерного зрения вошли в регулярную клиническую практику всей столичной системы здравоохранения.

В городском департаменте информационных технологий, в свою очередь, отметили, что сервисы искусственного интеллекта интегрировали в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС. Поэтому их могут использовать врачи-рентгенологи всех медучреждений, которые подключены к системе.

"На компьютерной томографии сервисы искусственного интеллекта способны выявить рак легкого, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, признаки ишемической болезни сердца, на рентгенографии и флюорографии – патологии легких, на маммографии – рак молочной железы", – говорится в сообщении.

Искусственный интеллект помог московским врачам провести почти пять миллионов лучевых исследований за два года. Сейчас он выявляет заболевания по 7 направлениям исследований, работы ведутся еще по 22 направлениям. Таким образом, применение искусственного интеллекта расширят до 29 направлений.

Ожидается, что алгоритмы научатся определять признаки туберкулеза, эмфиземы легких, инсульта, различных патологий на КТ брюшной полости и других заболеваний. Ракова рассказала, что за два года в эксперименте приняли участие 50 сервисов искусственного интеллекта от 22 компаний – разработчиков из России и других стран.