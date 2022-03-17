Искусственный интеллект помог московским врачам провести почти 5 млн исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Искусственный интеллект помог московским врачам провести почти пять миллионов лучевых исследований, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва продолжает развитие эксперимента по использованию компьютерного зрения для анализа таких исследований.

"Уже два года сервисы на основе искусственного интеллекта помогают московским рентгенологам в работе. За это время они обработали почти 5 миллионов снимков", – сказала она.

Сейчас искусственный интеллект выявляет заболевания по 7 направлениям исследований, работы ведутся еще по 22 направлениям. Таким образом, применение искусственного интеллекта расширят до 29 направлений.

Ожидается, что алгоритмы научатся определять признаки туберкулеза, эмфиземы легких, инсульта, различных патологий на КТ брюшной полости и других заболеваний. Ракова рассказала, что за два года в эксперименте приняли участие 50 сервисов искусственного интеллекта от 22 компаний – разработчиков из России и других стран.

Использование искусственного интеллекта, а также объединение диагностического оборудования в единую цифровую сеть позволило сократить среднее время описания лучевого исследования в 18 раз: если в 2015 году процесс получения результата занимал свыше 4–5 дней, то сейчас в экстренных случаях на это требуется несколько минут. Все снимки сохраняются в облачном хранилище.

Ранее Сергей Собянин открыл столичный центр инновационных технологий в здравоохранении. Мэр подчеркнул, что пандемия показала возможности столицы по оперативному внедрению новых препаратов и принятию ключевых решений.

По словам мэра Москвы, городской центр медицинских технологий призван решать сразу несколько задач. На его базе удобно проводить клинические испытания препаратов в формате одного окна с последующим переходом на промышленный масштаб производства инноваций. Кроме того, этот комплекс подойдет инновационным компаниям, которые получат право на льготную аренду с целью создания кластера медицинских технологий.

Также Московский центр инновационных технологий в здравоохранении будет содействовать ведущим клиникам во внедрении новейших разработок. В совокупности речь идет о совмещении возможностей инновационного сектора медицины, лучших клиник Москвы и ведущих университетов города.