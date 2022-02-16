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Москва 24

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общество

05:43

Иммунолог заявил, что Москва вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

медицинаобщество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москва вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист указал на близкую тенденцию к снижению показателя заболеваемости в Москве и Подмосковье.

"Можно и так сказать, хотя на самом деле не хватает полной информации, чтобы эти результаты правильно интерпретировать", – отметил Жемчугов.

Специалист пояснил, что для более точной оценки необходимо знать общее количество тестов, проводимых в России за один день.

Жемчугов пообещал, что эпидемическая ситуация обязательно улучшится. При этом иммунолог указал, что каждый человек в той или иной степени столкнется с коронавирусом.

"Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные, поэтому <...> будет некая пробуксовка по времени", – сказал Жемчугов.

Эксперт также отметил, что загрузка в компьютер всех достоверных цифр поможет сделать точный прогноз по развитию и завершению пандемии.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что, возможно, уже в этом году возникнет следующий штамм после "Омикрона". Вместе с тем эксперт не исключил, что новая мутация окажется менее патогенной. Таким образом, очередной вариант будет ближе к ОРВИ, прогнозирует вирусолог.

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