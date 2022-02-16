Иммунолог заявил, что Москва вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Москва вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист указал на близкую тенденцию к снижению показателя заболеваемости в Москве и Подмосковье.
"Можно и так сказать, хотя на самом деле не хватает полной информации, чтобы эти результаты правильно интерпретировать", – отметил Жемчугов.
Специалист пояснил, что для более точной оценки необходимо знать общее количество тестов, проводимых в России за один день.
Жемчугов пообещал, что эпидемическая ситуация обязательно улучшится. При этом иммунолог указал, что каждый человек в той или иной степени столкнется с коронавирусом.
"Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные, поэтому <...> будет некая пробуксовка по времени", – сказал Жемчугов.
Эксперт также отметил, что загрузка в компьютер всех достоверных цифр поможет сделать точный прогноз по развитию и завершению пандемии.
Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что, возможно, уже в этом году возникнет следующий штамм после "Омикрона". Вместе с тем эксперт не исключил, что новая мутация окажется менее патогенной. Таким образом, очередной вариант будет ближе к ОРВИ, прогнозирует вирусолог.
Москвичам рассказали, когда отступит COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: