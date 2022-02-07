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Врач рассказала, какие витамины нужно пить в период распространения "Омикрона"

"Запас прочности": какие витамины нужно пить в период распространения "Омикрона"
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала в период нового витка пандемии на фоне "Омикрона" пить витамины C, D, B12, цинк и омегу-3 для лучшего иммунного ответа в случае заболевания коронавирусом.

Перед тем как начать курс, эксперт рекомендует сдать анализ и проверить, дефицит какого элемента наблюдается у человека. Принимать витамины важно именно до самого заболевания, чтобы повысить сопротивляемость организма к инфекции в случае заражения, говорит диетолог.

"Дело в том, что иметь некий запас прочности нужно уже до того, как человек заболел", – поясняет специалист.

Если, например, пить витамин C во время болезни, он может уже не успеть "отработать" и будет упущен очень важный момент.
Елена Соломатина
врач-диетолог

"Витамин C играет роль в выработке интерферонов. А интерфероны – это первое, что производится нашей иммунной системой, и запоздалый ответ может привести к весьма плачевным результатам", – предупреждает Соломатина.

Для нормальных иммунных реакций полезен и цинк, говорит специалист. Кроме того, чтобы слизистая организма быстрее обновлялась, важно достаточное количество витамина A, продолжает диетолог. "Слизистые первые испытывают вторжение. И чем быстрее они будут обновляться, тем "первые границы" будут, естественно, крепче", – указала эксперт.

Также, по ее словам, для здоровья нервной системы, которая страдает во время и после коронавируса, полезен витамин B12. Витамин D помогает поддерживать иммунную и сердечно-сосудистую систему, отмечает Соломатина.

Омега-3 входит в состав клеточной мембраны. А в более крепкие, более молодые клеточные мембраны вирусу сложнее проникнуть и начать репликацию. Еще Омега-3 обладает противовоспалительным действием.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев предостерег россиян от попыток самолечения "Омикрона" при помощи разжижающих кровь препаратов, а также антибиотиков. Последние способны привести к устойчивости организма к подобным лекарствам, указал он. Что касается кроворазжижающих средств, то из-за них у человека может открыться кровотечение, которое потом бывает крайне сложно остановить, предупредил терапевт.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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