Врач предупредила об опасности попыток повысить иммунитет при коронавирусе

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Cтимулирование иммунитета после выявления коронавируса может привести к серьезным последствиям для организма. Об этом со ссылкой на врача-иммунолога Марию Польнер сообщает газета "Известия".

По словам медика, после попадания вируса в организм активизируется иммунная система, начинается выработка противовоспалительных цитокинов, из-за которых повышается температура. После этого ухудшается общее состояние, появляются заложенность носа и боль в горле. А если воспаление затрагивает бронхи, может возникнуть и кашель.

Все это, по словам Польнер, является защитным механизмом, который необходим для наиболее быстрой нейтрализации вируса.

"Что будет, если постараться простимулировать иммунитет препаратами в этот момент? Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть врага в клетках собственного организма, а также вызвать цитокиновый шторм, который значительно ухудшает течение коронавирусной инфекции, приводя к летальным последствиям", – пояснила иммунолог, подчеркнув, что принимать иммуномодулирующие препараты при заражении коронавирусом категорически нельзя.

Человеку с подтвержденным COVID-19 стоит изолироваться, больше отдыхать, соблюдать питьевой режим и применять симптоматическое лечение, посоветовала специалист. При появлении тревожных симптомов, таких как высокая температура более пяти дней, боль в грудной клетке или одышка, лучше вызвать скорую помощь, добавила она.

После улучшения самочувствия, по словам Польнер, необходимо поддерживать иммунную систему, соблюдая режим труда и отдыха и правильное питание.

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