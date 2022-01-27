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Общество

12:51

Вирусолог оценил вероятность заражения человека новым вариантом коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вероятность того, что новый коронавирус NeoCoV сможет передаться от летучих мышей людям, есть, однако она достаточно низкая. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, смысл жизни вирусов состоит в постоянных мутациях. Тем не менее, даже если возникнет такой вариант NeoCoV, который сможет перейти на человеческую популяцию, не обязательно, что он приведет к очередной пандемии.

"Это не такое простое дело, чтоб произошла мутация и сразу началась пандемия. <...> Целый ряд есть факторов, которые должны сойтись воедино, только тогда может получиться эпидемия. Это бывает очень редко", – объяснил Альтштейн.

Он напомнил, что с начала XXI века различные коронавирусы распространялись уже трижды – SARS-CoV (в 2002–2003 годах), MERS (в 2012–2013 годах) и нынешний SARS-CoV-2. Второй между тем не стал распространяться повсеместно: им в свое время заразились только 2,5 тысячи человек и еще 800 от него умерли, однако затем вирус почти полностью исчез.

Накануне ученые из Уханя заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. В то же время специалисты пояснили, что для взаимодействия с человеком данному вирусу нужна определенная мутация, которой в настоящий момент нет.

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