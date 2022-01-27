Инфекционист рассказал о связи роста заболеваемости и мутаций COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
С каждым новым случаем заболевания появляется вероятность изменчивости коронавируса, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
"Учитывая, что вирус меняется не в воздухе, пока летит от одного человека к другому, а при производстве новых вирусных частиц, что происходит только в клетках организма человека. Поэтому появление штаммов вполне обоснованно", – сказал Вознесенский.
При этом, по его словам, предпосылок к появлению варианта, который вытеснит "Омикрон", нет. Однако в ближайшее время такая вероятность сохраняется.
Ранее завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом.
Согласно его прогнозу, рост заболеваемости с учетом влияния штамма "Омикрон" может быть до 15 февраля, а на спад он пойдет ближе к концу февраля. При этом к 1 февраля число ежедневно выявляемых случаев может составить 85 тысяч.
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ снизился до 64,2%
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