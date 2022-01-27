Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03:27

Эксперт спрогнозировал сроки спада заболеваемости коронавирусом в России

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Исследователи под руководством Захарова создали математическую модель CIR, учитывающую подтвержденные случаи, инфицированных и исключенных – выздоровевших или умерших. Она позволяет ученым делать точные прогнозы по распространению коронавируса на срок до месяца.

"Рост заболеваемости в России с учетом влияния штамма "Омикрон", по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля", – заявил Захаров, основываясь на расчеты модели CIR.

Прогноз также допускает, что к 1 февраля число ежедневно выявляемых случаев может составить 85 тысяч. При этом в середине второй декады месяца оно способно превысить отметку в 120 тысяч.

Как сообщается в прогнозе, 1 февраля общее число зафиксированных в России случаев коронавируса перейдет рубеж в 11,8 миллиона человек. При этом количество единовременно болеющих способно составить 1 миллион 200 тысяч пациентов.

Ранее в Минздраве посоветовали непривитым пожилым россиянам уйти на самоизоляцию. Как объяснил главный внештатный специалист министерства по инфекционным болезням, новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет высокую вероятность течения в тяжелой форме у невакцинированных людей.

За последние сутки в России госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Это на 4,8% меньше, чем днем ранее.

Всего в стране выявили 74 692 новых случая COVID-19. От последствий болезни скончались 657 пациентов, выздоровели 28 197 человек.

На "Омикрон" приходится 80% выявляемых в Москве случаев COVID-19 – Ракова

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать