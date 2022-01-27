Эксперт спрогнозировал сроки спада заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.
Исследователи под руководством Захарова создали математическую модель CIR, учитывающую подтвержденные случаи, инфицированных и исключенных – выздоровевших или умерших. Она позволяет ученым делать точные прогнозы по распространению коронавируса на срок до месяца.
"Рост заболеваемости в России с учетом влияния штамма "Омикрон", по аналогии с Европой, может продолжаться и после 15 февраля, а пойдет на спад ближе к концу февраля", – заявил Захаров, основываясь на расчеты модели CIR.
Прогноз также допускает, что к 1 февраля число ежедневно выявляемых случаев может составить 85 тысяч. При этом в середине второй декады месяца оно способно превысить отметку в 120 тысяч.
Как сообщается в прогнозе, 1 февраля общее число зафиксированных в России случаев коронавируса перейдет рубеж в 11,8 миллиона человек. При этом количество единовременно болеющих способно составить 1 миллион 200 тысяч пациентов.
Ранее в Минздраве посоветовали непривитым пожилым россиянам уйти на самоизоляцию. Как объяснил главный внештатный специалист министерства по инфекционным болезням, новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет высокую вероятность течения в тяжелой форме у невакцинированных людей.
За последние сутки в России госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Это на 4,8% меньше, чем днем ранее.
Всего в стране выявили 74 692 новых случая COVID-19. От последствий болезни скончались 657 пациентов, выздоровели 28 197 человек.
На "Омикрон" приходится 80% выявляемых в Москве случаев COVID-19 – Ракова
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