В Минздраве посоветовали непривитым пожилым россиянам уйти на самоизоляцию

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов порекомендовал непривитым россиянам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Об этом пишет РИА Новости.
"Рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, особенно лиц старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями", – продолжил Чуланов.
Специалист предупредил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет высокую вероятность течения в тяжелой форме у невакцинированных людей. По этой причине Чуланов настоятельно порекомендовал гражданам пройти вакцинацию или получить прививку повторно в случае, если после процедуры прошло более шести месяцев.
Помимо этого, инфекционист попросил россиян носить средства индивидуальной защиты. Он подчеркнул, что респираторы обладают более высокой степенью защиты, чем медицинские маски.
Как считает специалист, в период подъема заболеваемости следует ограничить контакты с окружающими и избегать больших скоплений людей.
"Также важно соблюдать гигиенические меры профилактики: соблюдать дистанцию 1,5–2 метра, пользоваться санитайзерами для обработки рук в общественных местах", – добавил эксперт.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова порекомендовала российским работодателям перевести на удаленку максимум сотрудников. Также она сообщила, что регионам поручено утвердить график работы школ и детских садов для снижения распространения коронавируса.
За последние сутки в России госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Это на 4,8% меньше, чем днем ранее.
Всего в стране выявили 74 692 новых случая COVID-19. От последствий болезни скончались 657 пациентов, выздоровели 28 197 человек.
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