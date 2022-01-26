За сутки в РФ госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За последние сутки в России госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Это на 4,8% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось – в 49.
За последние 24 часа выздоровели 28 197 человек. Всего же болезнь перебороли 10 099 937 человек.
Зафиксировано 657 летальных исходов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и был выявлен COVID-19.
За сутки в РФ выявили 74 692 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в России за время пандемии зарегистрирован 11 315 801 случай коронавируса.
Ранее врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что делать при первых признаках "Омикрона". Он призвал москвичей не паниковать, а оставаться дома и соблюдать рекомендации медиков. Вызывать врача при обычных симптомах простуды и ОРВИ не нужно, достаточно обратиться за дистанционной медицинской помощью.
Инфекционист добавил, что бригады скорой помощи приедут при тяжелой ситуации. К такой относятся очень высокая температура, которая не поддается снижению стандартными жаропонижающими препаратами двое суток и более, многократная рвота или многократный жидкий стул, сильное головокружение с высокой температурой, одышка в покое, не связанная с физической нагрузкой.
Правительство РФ обсудит ситуацию с "Омикроном" на заседании 25 января
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