Инфекционист объяснил, что делать при первых симптомах "Омикрона"

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, что делать при первых признаках "Омикрона". Об этом сообщает "Газета.ру".

Викулов призвал москвичей не паниковать, а оставаться дома и соблюдать рекомендации медиков. Вызывать врача при обычных симптомах простуды и ОРВИ не нужно, достаточно обратиться за дистанционной медицинской помощью.

По словам эксперта, большинство людей переносят штамм "Омикрон" малосимптомно или даже бессимптомно, поэтому при легком недомогании не стоит переживать.

Инфекционист добавил, что бригады скорой помощи приедут при тяжелой ситуации. К такой относятся очень высокая температура, которая не поддается снижению стандартными жаропонижающими препаратами двое суток и более, многократная рвота или многократный жидкий стул, сильное головокружение с высокой температурой, одышка в покое, не связанная с физической нагрузкой.

При этом эпидемиолог призвал не пренебрегать масочным режимом, социальной дистанцией и простыми правилами гигиены.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при заболевании "Омикроном" на 9–10-й день может развиваться поражение легких, несмотря на то что штамм в 10 раз медленнее размножается.

Специалист добавила, что в группе риска находятся пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и дети, у которых вирус может вызывать бронхит.

За последние сутки в России госпитализировали 12 837 человек с коронавирусом. При этом выявили 67 809 новых случаев заболевания, скончался за 24 часа 681 человек.

