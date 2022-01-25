В Роспотребнадзоре назвали тяжелое последствие "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
При заболевании "Омикроном" на 9–10-й день может развиваться поражение легких, заявила "Ленте.ру" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
При этом, по ее словам, данный вариант коронавируса в 10 раз медленнее размножается, поэтому реже поражает легкие. Однако Пшеничная отметила, что в группе риска находятся пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и дети, у которых вирус может вызывать бронхит.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в России увеличилась доля детей среди заболевших коронавирусом.
По данным специалиста, до появления штамма "Омикрон" число заразившихся детей от общего числа инфицированных составляло 10–11%. Сейчас они вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев.
Доля детей среди заболевших COVID-19 достигла 15% – Роспотребнадзор
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