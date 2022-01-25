В Роспотребнадзоре заявили о росте доли детей среди заболевших коронавирусом

Фото: depositphotos/serezniy

В России увеличилась доля детей среди заболевших коронавирусом. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с РИА Новости.

По данным специалиста, до появления штамма "Омикрон" число заразившихся детей от общего числа инфицированных составляло 10–11%.

"Применительно к "Омикрону" приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев", – отметил Горелов.

По мнению эксперта, данная статистика свидетельствует о большей заразности штамма "Омикрон" для всех возрастных категорий.

Ранее медики назвали симптомы "Омикрона" у детей. Самыми распространенными признаками заболевания стали насморк, кашель, боли в горле и усталость.

До этого иммунолог Владимир Болибок объяснил, что при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса маленьким детям срочно необходима госпитализация. Он подчеркнул, что у юных пациентов заболевание протекает как кишечная инфекция с кожной сыпью, однако в более ярко выраженной форме.

