Ученые заявили о низкой точности экспресс-тестов на COVID-19 у детей

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Ученые из Великобритании и Германии выяснили, что точность экспресс-тестов на коронавирус в случае с детьми не превышает 72%. Результаты их исследования опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

Специалисты проанализировали результаты 17 различных исследований последствий COVID-19, в которых принимали участие больше 6,3 тысячи инфицированных коронавирусом детей. В итоге они пришли к выводу, что производители восьми популярных тест-систем завышают данные об их точности: при явной форме заболевания они смогли дать точный результат только в 73% случаев, а если речь шла о бессимптомном течении, то точность снижалась до 56%.

По словам медиков, эти показатели значительно ниже тех, что установлены ВОЗ в качестве минимальных. Они считают, что при диагностике коронавируса следует отказаться от тестовых полосок и расширить применение ПЦР-тестов.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил о росте смертности от штамма коронавируса "Омикрон" среди детей до трех лет. По его словам, маленькие дети стали чаще заболевать COVID-19 и оказываться в больницах, при этом подростки переносят инфекцию не тяжелее, чем грипп.

