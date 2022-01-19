Вирусолог рассказал, как защищать маленьких детей от коронавируса

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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал Москве 24, как защищать от COVID-19 детей, которые в силу возраста пока не могут вакцинироваться от коронавируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в зоне риска по смертности от "Омикрона" находятся не только пожилые люди, но и маленькие дети до трех лет.





Павел Волчков вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Для защиты от коронавируса существует всего два инструмента – вакцины и карантин в виде различных форм локдауна, ограничения социальной активности. Если детям пока вакцинация недоступна, остается лишь ограничение контакта.

Во время предстоящей вспышки "Омикрон"-штамма в России родителям стоит воздержаться от походов с детьми на массовые мероприятия, где априори неизвестно, болеют ли люди COVID-19 и вакцинированы ли они, сказал вирусолог.

"В разгар пандемии наличие информации о безопасности места является ключевым фактором в вопросе, куда можно, а куда нельзя. Если известно, что соседняя семья Петровых переболела и вакцинировалась, значит, контакт у них относительно безопасный, семья Ивановых может к ним прийти в гости", – сказал Волчков.

В то же время специалист отметил, что тотальный карантин может быть травматичен для детей, учитывая их высокую социальную активность. "Гулять на улице и по паркам, где нет большой скученности, даже рекомендуется. Детям нужно выплескивать свою энергию", – добавил вирусолог.

Для дополнительной защиты детей родителям стоит вакцинироваться самим, уверен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. "Тем самым они сделают иммунологическую прослойку, чтобы не приносить инфекцию домой детям и возрастным членам семьи старше 60–65 лет", – добавил Волчков.

Ношение масок специалист назвал довольно эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса среди популяции. Однако с возрастом в связи с подростковым протестом тинейджеры зачастую выказывают пренебрежение к маскам, что мешает борьбе с пандемией в школах, добавил специалист.

"Любой штамм SARS-CoV-2 инфицирует и детей, и взрослых одинаково хорошо. Отличаются последствия для детей, они идут по нарастающей от штамма к штамму. Коронавирус постоянно мутирует и становится контагиознее. "Дельта" очень контагиозен и быстро распространяется внутри организма, обгоняя нашу иммунную систему, а "Омикрон" еще быстрее. Иммунная система детей хороша, но у нее есть свой предел в скорости иммунного ответа", – заключил вирусолог.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что до распространения линии "Дельта" коронавирус практически не затрагивал детей. Однако с распространением "Омикрона" все больше представителей этой возрастной группы стали заражаться, заключил врач.