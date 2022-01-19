Вирусолог рассказал, как защищать маленьких детей от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал Москве 24, как защищать от COVID-19 детей, которые в силу возраста пока не могут вакцинироваться от коронавируса.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в зоне риска по смертности от "Омикрона" находятся не только пожилые люди, но и маленькие дети до трех лет.
Во время предстоящей вспышки "Омикрон"-штамма в России родителям стоит воздержаться от походов с детьми на массовые мероприятия, где априори неизвестно, болеют ли люди COVID-19 и вакцинированы ли они, сказал вирусолог.
"В разгар пандемии наличие информации о безопасности места является ключевым фактором в вопросе, куда можно, а куда нельзя. Если известно, что соседняя семья Петровых переболела и вакцинировалась, значит, контакт у них относительно безопасный, семья Ивановых может к ним прийти в гости", – сказал Волчков.
В то же время специалист отметил, что тотальный карантин может быть травматичен для детей, учитывая их высокую социальную активность. "Гулять на улице и по паркам, где нет большой скученности, даже рекомендуется. Детям нужно выплескивать свою энергию", – добавил вирусолог.
Для дополнительной защиты детей родителям стоит вакцинироваться самим, уверен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. "Тем самым они сделают иммунологическую прослойку, чтобы не приносить инфекцию домой детям и возрастным членам семьи старше 60–65 лет", – добавил Волчков.
Ношение масок специалист назвал довольно эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса среди популяции. Однако с возрастом в связи с подростковым протестом тинейджеры зачастую выказывают пренебрежение к маскам, что мешает борьбе с пандемией в школах, добавил специалист.
"Любой штамм SARS-CoV-2 инфицирует и детей, и взрослых одинаково хорошо. Отличаются последствия для детей, они идут по нарастающей от штамма к штамму. Коронавирус постоянно мутирует и становится контагиознее. "Дельта" очень контагиозен и быстро распространяется внутри организма, обгоняя нашу иммунную систему, а "Омикрон" еще быстрее. Иммунная система детей хороша, но у нее есть свой предел в скорости иммунного ответа", – заключил вирусолог.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что до распространения линии "Дельта" коронавирус практически не затрагивал детей. Однако с распространением "Омикрона" все больше представителей этой возрастной группы стали заражаться, заключил врач.
Добровольная вакцинация подростков начнется на следующей неделе – Центр имени Гамалеи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: