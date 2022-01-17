Врач предупредил о тяжелом бронхите у детей при заражении "Омикроном"

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал об особенности заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса среди детей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Детей госпитализируют с "Омикроном" чаще из-за его особенности – этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже в легких по сравнению с "Дельтой". Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии", – объяснил эксперт.

Поздняков подчеркнул, что данная ситуация более благоприятна для взрослых пациентов, в то время как дети из-за анатомо-функциональных особенностей могут пострадать от серьезных осложнений.

Бронхиты сопровождаются тяжелой дыхательной недостаточностью. Кроме того, тяжелое течение заражения "Омикроном" обусловлено более быстрым распространением болезни по органам за счет богатого кровоснабжения бронхов детей, добавил Поздняков.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее назвал категорию людей, для которых неопасен новый штамм коронавируса "Омикрон". По мнению специалиста, речь идет о тех, чей иммунитет может защититься от острых респираторных заболеваний.