В "Векторе" оценили живучесть "Омикрон"-штамма на различных поверхностях

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В центре "Вектор" дали оценку способности к заражению нового штамма коронавируса "Омикрон" на различных поверхностях. Об этом пишет РИА Новости.
Как утверждается в материале, специалисты провели ряд исследований по определению жизнеспособности вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде. Для этого были созданы одинаковые условия влажности воздуха (30–40%) и температуры (26–28 градусов).
Специалисты выяснили, что быстрее всего новая разновидность вируса теряет активность на керамике. Инфекция перестала проявлять признаки жизнеспособности менее чем через 24 часа.
В "Векторе" также установили, что во внешней среде способность "Омикрона" к заражению постепенно снижается.
Ученые добавляют, что динамика снижения инфекционности у штамма "Омикрон" аналогична более ранним вариантам коронавируса. По этой причине против новой разновидности продолжают быть эффективными дезинфицирующие средства.
Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что "Омикрон"-штамм коронавируса в большей степени отличается от предыдущих вариантов. Он отметил, что заразность нового штамма вируса заметно возросла, при этом патогенность и летальность снизились.
До этого в Роспотребнадзоре призвали не считать "Омикрон" легким заболеванием. Как подчеркнула эпидемиолог Наталья Пшеничная, совокупные показатели смертности от нового штамма за рубежом высокие.
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