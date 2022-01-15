Гинцбург порекомендовал препараты для повторной ревакцинации

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, какой препарат лучше выбрать для повторной ревакцинации от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению ученого, во время третьей прививки гражданам стоит использовать вакцину "Спутник Лайт".

"Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать Спутник V", – добавил Гинцбург.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в новогодние праздники вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса прошли почти 760 тысяч россиян. По его словам, в сутки прививку делали около 70 тысяч человек.

До этого иммунолог Николай Крючков заявил, что из-за распространения нового штамма "Омикрон" сроки ревакцинации нужно пересмотреть – сократить с полугода до четырех месяцев. По словам Крючкова, людей, у которых уровень антител сохраняется до 9–12 месяцев, не существует.