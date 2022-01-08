Вирусолог исключил вероятность подъема в России заболеваемости COVID-19 после праздников

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В России исключен подъем заболеваемости коронавирусом после праздников. Об этом рассказала врач-вирусолог Владислав Жемчугов, передает ТАСС.

"Нет, не может быть. Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости", – сказал специалист.

По его словам, сейчас COVID-19 заражаются те, кто не прошел вакцинацию или давно переболел. Жемчугов также добавил, что, по его мнению, пандемия коронавируса завершится в текущем году.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия закончится тогда, когда удастся привить 70% населения за полгода.

Он отметил, если вакцинация будет идти медленными темпами, то волны заболеваемости можно считать до бесконечности. Гинцбург также напомнил о важности прохождения ревакцинации через полгода после прививки.

До этого иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что окончание пандемии коронавируса возможно только при заметном снижении числа новых зараженных.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал, что значительное улучшение ситуации с коронавирусом можно ожидать лишь в 2023 году.

По его словам, в текущем году пандемия COVID-19 вряд ли закончится, поскольку должны стабилизироваться не только медицинская проблема, но и финансовые, экономические и геополитические вопросы.