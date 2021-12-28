Мурашко выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году, отметив, что для этого необходимо участие каждого человека в борьбе с инфекцией.
Отвечая на вопрос, может ли вирус отступить уже в следующем году, министр отметил, что такие надежды нельзя строить, полагаясь на иллюзии.
"Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой и все станет, как было прежде. Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый", – сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что победа над коронавирусом может быть достигнута только благодаря профилактической работе.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также заявил, что 2022 год может поставить точку в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его мнению, полученный за два года опыт и разработанные средства должны обеспечить победу над вирусом.
Однако, по мнению профессора Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна и пульмонолога Сергея Пурясева, прогнозы главы ВОЗ слишком оптимистичны. Эксперты полагают, что угроза будет сохраняться, пока вакцинация не охватит большую часть населения Земли.
Каждый третий москвич пожилого возраста прошел ревакцинацию – Ракова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: