Мурашко выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил надежду, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году, отметив, что для этого необходимо участие каждого человека в борьбе с инфекцией.

Отвечая на вопрос, может ли вирус отступить уже в следующем году, министр отметил, что такие надежды нельзя строить, полагаясь на иллюзии.

"Очень хочется верить, что все закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой и все станет, как было прежде. Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый", – сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что победа над коронавирусом может быть достигнута только благодаря профилактической работе.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также заявил, что 2022 год может поставить точку в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его мнению, полученный за два года опыт и разработанные средства должны обеспечить победу над вирусом.

Однако, по мнению профессора Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна и пульмонолога Сергея Пурясева, прогнозы главы ВОЗ слишком оптимистичны. Эксперты полагают, что угроза будет сохраняться, пока вакцинация не охватит большую часть населения Земли.

