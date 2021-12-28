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Общество

11:54

Свыше 78 млн россиян сделали первую прививку от коронавируса

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На сегодняшний день первый компонент вакцины от коронавируса получили более 78 миллионов россиян. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сегодня уже более 78 миллионов получили первую дозу вакцины, и это действительно та основополагающая вещь в профилактирующей медицине, которая в целом как модель должна работать", – сказал глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 60,4%. В Оперштабе подчеркнули, что предыдущий показатель был равен 58,2%.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в свою очередь рассказала, что пункты вакцинации от коронавируса продолжат работать в Москве в новогодние праздники.

"Это наш город": 25% москвичей выбрали для вакцинации пункт в одном из общественных мест

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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