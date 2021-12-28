Пункты вакцинации от COVID-19 продолжат работать в Москве в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пункты вакцинации от коронавируса продолжат работать в Москве в новогодние праздники, выходным станет только 1 января, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Впереди Новый год и длинные новогодние выходные, но, несмотря на праздничные дни, борьба с пандемией в городе не прекращается", – отметила Ракова.
Заммэра уточнила, что прививку от коронавируса с 31 декабря до 9 января можно будет сделать в центрах вакцинации в общественных местах. Также москвичи смогут сдать экспресс-тест в эти дни с 11:00 до 18:00.
Ранее сообщалось, что в Москве 25% горожан, которые сделали прививку от коронавируса, выбрали для вакцинации одно из популярных общественных мест. Сделать прививку можно в удобное время и без предварительной записи в популярных местах столицы – ГУМе, торговых центрах и некоторых офисах "Мои документы".
В России выявлено 10 437 152 случая коронавируса. За весь период умерли 306 090 человек, выздоровели 9 337 447.
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