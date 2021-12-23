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Москва 24

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Общество

13:01

Преследований за отказ от вакцинации быть не должно – Путин

власть общество медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследований за отказ от нее быть не должно, сообщил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Так президент ответил на вопрос о штрафах за отказ от прививок. Он отметил, что, если начать давить на людей, они найдут способ обойти правила.

"Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Нам нужно идти по другому пути – с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость определенных мер", – сказал российский лидер.

Он добавил, что не с антипрививочниками нужно бороться, а с правонарушениями и должностными преступлениями за подделку COVID-сертификатов.

Ранее Госдума поддержала внесудебную блокировку сайтов, продающих фальшивые сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции.

На пленарном заседании депутаты во втором чтении проголосовали за поправку о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные документы. В их числе не только сертификаты о вакцинации, но и дипломы о высшем образовании, военные билеты и водительские права.

По данным пресс-центра МВД, с июля в России возбудили более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фальсификацию данных сертификатов недопустимой.

Около 80 дел по поддельным сертификатам о прививках возбудили в Москве – Собянин

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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