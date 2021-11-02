Песков заявил, что подделка сертификатов о вакцинации неприемлема

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Подделка сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции неприемлема, с ней ведется борьба как в РФ, так и в других странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Конечно, с этим борются наши правоохранительные органы", – подчеркнул представитель Кремля.
По данным пресс-центра МВД, с июля в России возбудили более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с коронавирусом. Были установлены 293 человека, причастных к противозаконным действиям данного вида, также специалисты заблокировали 2 036 сайтов с поддельными справками.
Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за покупку сертификатов о вакцинации иностранными вакцинами для путешествий в ЕС.
По словам руководителя юридической практики компании "Интерцессия" Григория Скрипилева, за такое нарушение в зависимости от тяжести последствий в России предусмотрены как штрафы порядка 40 тысяч рублей, так и тюремное заключение на один год. Заключение грозит в том случае, если из-за использования подделки заболели или умерли другие люди.
Роскомнадзор удалил 3 816 ресурсов о продаже поддельных сертификатов
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