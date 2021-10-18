В Электростали СК накрыл подпольную фабрику по штамповке сертификатов о вакцинации

Подпольную фабрику по штамповке сертификатов о вакцинации от коронавируса накрыли сотрудники Следственного комитета в подмосковной Электростали.

Оперативники пришли с обыском в один из частных домов, в котором устроились злоумышленники. Роль импровизированного офиса выполняло помещение, заваленное стройматериалами, инструментами и мебелью.

Большинство участников преступной схемы искали потенциальных клиентов в Интернете. Их помощники имели доступ к системам государственного учета, куда вносили ложные сведения о сделанной прививке. Клиентам на руки выдавали фиктивные документы.

По данным следствия, запрещенными услугами воспользовались не меньше шестидесяти человек. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.