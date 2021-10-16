Семеро российских туристов пострадали в ДТП на юге Турции

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Генеральное консульство России в Анталье подтвердило, что семь россиян пострадали в ДТП с участием туристического автобуса на юге Турции.

"16 октября утром в районе 08:00 в районе Манавгата перевернулся автобус, перевозивший из аэропорта в отели группу российских туристов. В ДТП пострадали семь граждан России", – говорится в сообщении российской дипмиссии.

Как уточняется, пострадавших доставили в местные больницы для оказания первой медпомощи.

Ранее 14 человек погибли при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Ранения получили 18 человек. Они были направлены в пять турецких больниц.