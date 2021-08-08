В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек

Фото: depositphotos/fransz

Четырнадцать человек погибли при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир на западе Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации провинции.

"Сегодня в 4:40 автобус, выполнявший рейс Балыкесир – Эдремит, потерял управление и перевернулся на окружной дороге в районе Балыкесира", – рассказали представители власти.

Ранения получили 18 человек, они направлены в пять турецких больниц.

По данным российского генконсульства в Стамбуле, среди погибших и раненых не было граждан страны.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал расследование уголовного дела в связи с гибелью российских туристов в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья. Трагедия произошла 2 августа.